Volley Perugia in testa alla Superlega Verona in scia Trento risponde con Michieletto Civitanova in crisi
Stasera si sono disputate cinque partite valide per la nona giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia ha vinto il testacoda con Grottazzolina, imponendosi in trasferta per 3-0 e confermandosi al comando della classifica generale. I Blocks Devils hanno infilato il nono successo stagionale, trascinati dal bomber Wassim Ben Tara (12 punti), del centrale Agustin Loser (10 punti) e degli schiacciatori Kamil Semeniuk (7) e Oleh Plotnytskyi (7) sotto la regia di Simone Giannelli contro il sestetto di Giulio Magalini (16 punti) e compagni. Verona continua a sognare a occhi aperti quando ormai ci avviciniamo alla conclusione del girone d’andata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Sabato 6 Dicembre 2025 ore 17.00 Palestra Scuola Elementare San Feliciano San Feliciano Volley Perugia Volley Team Pallavolo San Sisto Verde #sanfelicianovolley #volley #fipav #federvolley #fipavumbria #pallavolo - facebook.com Vai su Facebook
Sir Susa Scai Perugia vs. Vero Volley Monza - VBW - SuperLega - Match Hi... youtu.be/4XshxHVFOjU?si… #BlockDevils Vai su X
Superlega: Perugia, Verona e Trento in scioltezza. Monza da applausi: stoppata Civitanova - Le prime 4 della classifica (anche Piacenza show con Padova) non lasciano nemmeno un set. Segnala msn.com
Volley, Trento espugna il Forum in Superlega. Verona continua a sognare, Perugia vince in casa - Oggi pomeriggio si sono disputate cinque partite valide per l'ottava giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Scrive oasport.it
DIRETTA/ Trento Perugia (risultato finale 3-): vittoria dei padroni di casa (oggi 23 novembre 2025) - Diretta Trento Perugia streaming video Rai, oggi domenica 23 novembre 2025: orario e risultato live della super classica per la Superlega di volley. Si legge su ilsussidiario.net
Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari partite 3 dicembre, programma, streaming - Oggi mercoledì 3 dicembre si disputano cinque incontri validi per la nona giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Da oasport.it
Superlega, Yuasa Battery Grottazzolina - Sir Susa Scai Perugia: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Altra grande occasione per i Block Devils per continuare la marcia in testa alla classifica. Secondo today.it
Superlega, Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Plontytskyi: "Concentriamoci sul nostro gioco per tornare a fare punti" ... Come scrive perugiatoday.it