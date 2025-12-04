volley perugia in testa alla superlega verona in scia trento risponde con michieletto civitanova in crisi

Stasera si sono disputate cinque partite valide per la nona giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia ha vinto il testacoda con Grottazzolina, imponendosi in trasferta per 3-0 e confermandosi al comando della classifica generale. I Blocks Devils hanno infilato il nono successo stagionale, trascinati dal bomber Wassim Ben Tara (12 punti), del centrale Agustin Loser (10 punti) e degli schiacciatori Kamil Semeniuk (7) e Oleh Plotnytskyi (7) sotto la regia di Simone Giannelli contro il sestetto di Giulio Magalini (16 punti) e compagni. Verona continua a sognare a occhi aperti quando ormai ci avviciniamo alla conclusione del girone d’andata. 🔗 Leggi su Oasport.it

