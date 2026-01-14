Superenalotto il Lazio festeggia | vincite da 90mila euro La fortuna tocca anche Latina
Il Lazio si distingue nell'ultima estrazione del SuperEnalotto, con tre vincite da 30.000 euro ciascuna, tra cui una a Latina. I risultati di martedì 13 gennaio evidenziano la presenza di giocatori che hanno raggiunto somme significative, contribuendo a mantenere vivo l'interesse per il gioco nel territorio. Queste vincite testimoniano la possibilità di ottenere premi rilevanti e rafforzano l'attenzione verso questa lotteria.
Il Lazio protagonista con il SuperEnalotto. Nell'estrazione di ieri, martedì 13 gennaio, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre "5" da 30.464,59 euro l'uno: il primo a Roma nel Tabacchi Colonna in via Alessandrino, 197, un altro a Palombara Sabina, in provincia di Roma, nella. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: La fortuna bacia l'Umbria: due vincite da 10mila euro con i biglietti della Lotteria Italia
Leggi anche: Un 16 dicembre fortunato, vincite a raffica: a Cattolica terno da 22 mila euro, a Bellaria "5" al SuperEnalotto
Superenalotto, il Lazio festeggia: vincite da 90mila euro. La fortuna tocca anche Latina - Nell'estrazione di ieri, martedì 13 gennaio, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre "5" da 30. latinatoday.it
Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 13 gennaio 2026: i numeri vincenti - Scopri i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto (con Numero Oro e Doppio Oro) dell'estrazione di martedì 13 gennaio 2026. lastampa.it
Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 9 Gennaio 2026 - Estrazione Lotto, 10eLotto e Superenalotto oggi, venerdì 9 gennaio 2026: concorso Sisal n. ilsussidiario.net
Laziotv. . RASSEGNA STAMPA NAZIONALE MERCOLEDI' 14 GENNAIO 2026 facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.