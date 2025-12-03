SuperEnalotto | Napoli festeggia con un 5 di quasi 20mila euro
Campania a segno con l'ultimo concorso del SuperEnalotto. Nell'estrazione di martedì 2 dicembre, come riporta Agipronews, centrato un "5" da 19.348,54 euro a Napoli presso il Sisal Matchpoint in corso Foria, 86.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
