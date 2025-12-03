SuperEnalotto | Napoli festeggia con un 5 di quasi 20mila euro

Napolitoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campania a segno con l'ultimo concorso del SuperEnalotto. Nell'estrazione di martedì 2 dicembre, come riporta Agipronews, centrato un "5" da 19.348,54 euro a Napoli presso il Sisal Matchpoint in corso Foria, 86.L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

superenalotto napoli festeggia con un 5 di quasi 20mila euro

© Napolitoday.it - SuperEnalotto: Napoli festeggia con un "5" di quasi 20mila euro

Leggi anche questi approfondimenti

superenalotto napoli festeggia 5SuperEnalotto: a Napoli un "5" da oltre 19mila euro - Nell'estrazione di martedì 2 dicembre, come riporta Agipronews, centrato un "5" da 19. Lo riporta ilmattino.it

superenalotto napoli festeggia 5SUPERENALOTTO - A Napoli centrato un "5" da oltre 19mila euro - Nell'estrazione di martedì 2 dicembre, come riporta Agipronews, centrato un "5" da 19. Riporta napolimagazine.com

SuperEnalotto, si festeggia a Napoli: centrato un 5 al Vomero e uno al Rione Alto - Nell'ultima estrazione sono stati centrati, infatti, quattro "5" da 17. Segnala napolitoday.it

superenalotto napoli festeggia 5SUPERENALOTTO - A Napoli e provincia centrati quattro "5" per un totale di oltre 69mila euro - Nell'ultima estrazione, come riporta Agipronews, centrati quattro "5" da 17. Scrive napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Superenalotto Napoli Festeggia 5