SuperEnalotto jackpot da oltre 100 milioni! La notizia sulle vincite è appena arrivata

L’estrazione del SuperEnalotto di lunedì 5 gennaio 2026 si è conclusa senza vincite da record. Il jackpot, attualmente superiore ai 100 milioni di euro, resta invariato, offrendo nuove possibilità ai giocatori in attesa della prossima estrazione. Nessun vincitore ha centrato il primo premio, ma il montepremi continua a crescere, mantenendo alta l’attenzione di chi spera in una grande vincita.

L'estrazione del Superenalotto avvenuta lunedì 5 gennaio 2026 non ha regalato il sogno della vincita massima a nessun fortunato giocatore. Nonostante l'attesa febbrile che accompagna sempre il primo lunedì dell'anno, le urne non hanno restituito la combinazione perfetta necessaria per sbancare il lunario. Il concorso odierno si è dunque concluso senza che nessuno riuscisse a centrare il punti sei oppure il cinque più uno, lasciando il montepremi principale ancora una volta intatto e pronto a crescere ulteriormente. La serata è stata comunque caratterizzata da una buona partecipazione di pubblico, segno che il fascino di questa lotteria rimane immutato anche dopo le festività natalizie.

