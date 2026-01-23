SuperEnalotto sfiorato il 6 nelle Marche | giocatore centra un 5 da 44mila euro
Nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 22 gennaio, nelle Marche è stato centrato un “5” da 44.000 euro. La vincita, segnalata da Agipronews, rappresenta un risultato importante per il giocatore, che si avvicina al “6” senza però raggiungerlo. Questa estrazione sottolinea ancora una volta l’interesse e la partecipazione al gioco nel territorio marchigiano.
Marche in festa con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di giovedì 22 gennaio, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 44.708,44 euro a Tolentino, in provincia di Macerata, presso la Tabaccheria in via Tambroni, 22. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Superenalotto, nuova vincita in Umbria: sfiorato il 6 da milioni di euroNuova vincita in Umbria al SuperEnalotto, con un premio di circa 8 milioni di euro centrato su cinque numeri.
Leggi anche: SuperEnalotto, maxi vincita nelle Marche: intanto il jackpot sale a 79,4 milioni di euro
Argomenti discussi: SuperEnalotto, sfiorato il 6 a Latisana (UD): centrato un 5 da 60mila euro; SuperEnalotto, a Taranto sfiorato il 6; SuperEnalotto: sfiorato il jackpot nel concorso del 17 gennaio; Castello Aragonese da record nel 2025.
SUPERENALOTTO, SFIORATO IL “6” A LATISANA (UD): CENTRATO UN “5” DA 60MILA EURO Friuli Venezia Giulia a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 16 gennaio, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 60.407,30 euro a Latisana, i facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.