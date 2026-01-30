Suo marito è nei guai | la donna capisce la truffa e chiama i carabinieri

Una donna di 63 anni di Centro Valle Intelvi ha capito subito che si trattava di una truffa. Ieri pomeriggio ha ricevuto una telefonata da un uomo che si spacciava per un maresciallo dei carabinieri. L’uomo le ha detto che suo marito era coinvolto in un reato e che aveva bisogno di aiuto. La donna si è resa conto che qualcosa non tornava e ha chiamato i carabinieri. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno chiarito che si trattava di un tentativo di raggiro.

Centro Valle Intelvi (Como), 30 gennaio 2026 – La telefonata è arrivata ieri pomeriggio, sull'utenza di casa: un fantomatico maresciallo dei carabinieri che annunciava alla donna, 63 anni di Centro Valle Intelvi (in provincia di Como), che il marito era stato coinvolto in un evento criminale, e che aveva bisogno di assistenza, chiedendole inoltre se era disposta ad aiutarlo. La trappola (che non è andata a segno) . Ma quel tentativo di raggiro, non è proseguito oltre, perché la vittima ha subito capito che si trattava di una truffa. Facendo tesoro delle raccomandazioni che ormai giungono da più parti dalle forze dell'ordine, e di quanto riportato quotidianamente sui media, non ha lasciato ulteriore margine al truffatore, e ha subito chiamato i carabinieri veri componendo il 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Una donna di 68 anni ha riconosciuto la truffa e ha segnalato l'episodio alle forze dell'ordine, portando all'arresto di un uomo e di una donna coinvolti in una rapina.

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa dall'8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

