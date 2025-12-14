Capisce che è una truffa | arrestati | Suo marito coinvolto in una rapina La donna avverte le forze dell’ordine

Una donna di 68 anni ha riconosciuto la truffa e ha segnalato l'episodio alle forze dell'ordine, portando all'arresto di un uomo e di una donna coinvolti in una rapina. I due hanno confessato di essere stati loro a entrare nell'abitazione per sottrarre denaro e gioielli, evidenziando un episodio di criminalità che si è concluso con l'intervento delle autorità.

di Laura Valdesi SIENA Hanno confessato. Erano stati loro ad andare a casa della donna di 68 anni per prendere soldi e gioielli. Ma non avevano ideato il trucchetto. Solo gli esecutori materiali, mandati fino a Piancastagnaio da Napoli dove abitano, per prelevare il malloppo dalla vittima. Per questo la procura, anche alla luce di altri casi simili avvenuti nelle scorse settimane, sta cercando di tirare le fila. Ed individuare chi, probabilmente proprio dalla Campania, organizza le truffe in trasferta anche nella nostra provincia. Ultimamente ai malviventi però le cose non stanno andando bene. Perché sia carabinieri che polizia, come in quest’ultimo caso, spesso riescono a bloccare i responsabili. Lanazione.it

