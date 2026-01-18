Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa dall’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Le indagini dei pm hanno rilevato tracce di sangue nella zona, rafforzando l’ipotesi di un possibile femminicidio. Nel frattempo, il marito si trova in stato di fermo, mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche per chiarire i dettagli della vicenda.

Diventa sempre più concreta la pista del femminicidio nella vicenda di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa dall’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Tracce di sangue sono state trovate ovunque all’interno della sua abitazione, sugli abiti da lavoro del marito, all’interno della sua auto, in una cava e sul mezzo meccanico presente nell’azienda di cui è titolare l’uomo, già indagato per omicidio volontario. Gli accertamenti sono stati svolti dai carabinieri di Anguillara Sabazia e del nucleo investigativo dei carabinieri di Ostia, coadiuvati dal Ris di Roma, e hanno repertato "tracce ematiche dappertutto", come si legge in un comunicato a firma del procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori che coordina le indagini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La donna scomparsa, marito nei guai. I pm: "Tracce di sangue ovunque"

