Uno su dieci vive con disabilità | l’allarme Unicef su violenze abbandono scolastico e diritti negati ai bambini più fragili
La Giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre 2025 è dedicata al tema "Promuovere società inclusive nei confronti delle persone con disabilità per favorire il progresso sociale". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
TRENTINO ALTO ADIGE REGIONE ITALIANA DOVE SI VIVE MEGLIO La città di Trento fa da traino alla classifica della qualità della vita del Sole 24 ore, seconda Bolzano. Bene servizi e sicurezza: sette persone su dieci camminerebbero da sole al buio - facebook.com Vai su Facebook