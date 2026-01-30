Studenti goriziani da Mattarella per il fumetto sulla comunità ebraica

Gli studenti di una scuola media di Gorizia sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Hanno portato con sé un fumetto che racconta la storia e la cultura della comunità ebraica locale. Il presidente ha ascoltato con interesse e ha commentato il lavoro dei giovani, sottolineando l’importanza di conoscere e rispettare le diverse tradizioni. La visita si è conclusa con una stretta di mano e un invito a continuare a esplorare e condividere le proprie radici.

La seconda media della scuola Locchi di Gorizia ha visitato il Quirinale dopo aver ricevuto una menzione d'onore nel concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah" Gli studenti di una scuola media di Gorizia vengono ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver realizzato un fumetto sulla comunità ebraica goriziana. I giovani della 2° C della scuola media Locchi sono infatti autori di "Testimoni della memoria" che ha ottenuto una menzione d'onore nel concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah". Dopo la visita al Quirinale, una rappresentanza degli studenti è stata ricevuta in Municipio dal sindaco Ziberna, insieme agli assessori Silvana Romano e Sarah Filisetti.

