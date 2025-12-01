Roma vandalizzata la sinagoga nel quartiere Monteverde | Mattarella ha telefonato al presidente della Comunità ebraica

Tgcom24.mediaset.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Contro ogni fantasma del passato, basta antisemitismo, basta odio", afferma il vicepremier Tajani, condannando "con forza" l'episodio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma vandalizzata la sinagoga nel quartiere monteverde mattarella ha telefonato al presidente della comunit224 ebraica

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, vandalizzata la sinagoga nel quartiere Monteverde | Mattarella ha telefonato al presidente della Comunità ebraica

Leggi anche questi approfondimenti

roma vandalizzata sinagoga quartiereRoma, vandalizzata Sinagoga a Monteverde - Sui muri del luogo di culto ebraico sono comparse questa mattina alcune scritte: 'Monteverde ... Segnala msn.com

roma vandalizzata sinagoga quartiereVandalizzata una Sinagoga a Roma: torna il pericolo antisemitismo - Vandalizzata la Sinagoga presente nel quartiere Monteverde a Roma, messaggi pro- Secondo notizie.it

roma vandalizzata sinagoga quartiereVandalizzata la sinagoga di Roma: imbrattata la targa dedicata al bambino vittima del terrorismo palestinese - È accaduto nel quartiere Montevederde della Capitale. Lo riporta today.it

roma vandalizzata sinagoga quartiereVandalizzata sinagoga a Roma: scritte pro-Pal sui muri - Due individui con il volto coperto hanno vandalizzato il luogo di culto ebraico tracciando sui muri alcune scritte di propaganda ... Come scrive altarimini.it

roma vandalizzata sinagoga quartiereRoma, vandalizzata la sinagoga di Monteverde - Scritte offensive e antisioniste sono comparse sulla sinagoga Beth Michael di Monteverde a Roma. Segnala tg24.sky.it

roma vandalizzata sinagoga quartiereVandalizzata la sinagoga di Monteverde Vecchio a Roma, ripresi da telecamere due incappucciati - È stata vandalizzata la sinagoga Beth Michael di villa Pamphili nel quartiere Monteverde Vecchio di Roma, non lontano da Trastevere. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Vandalizzata Sinagoga Quartiere