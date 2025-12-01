Roma vandalizzata la sinagoga nel quartiere Monteverde | Mattarella ha telefonato al presidente della Comunità ebraica
"Contro ogni fantasma del passato, basta antisemitismo, basta odio", afferma il vicepremier Tajani, condannando "con forza" l'episodio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
