Domani mattina a Scandiano si terranno i funerali di Andrea Venturelli, l’operaio di 58 anni morto improvvisamente in casa a causa di un malore. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto a un uomo conosciuto e amato da molti.

Si svolgeranno domani mattina a Scandiano i funerali di Andrea Venturelli, l’operaio deceduto improvvisamente a soli 58 anni. Venturelli è stato colpito da un malore nei pressi del garage della sua abitazione a San Ruffino. Mercoledì mattina nella sua casa sono intervenuti gli operatori inviati dal 118: inutili purtroppo i soccorsi. Sulla salma è stata poi compiuta l’autopsia per accertare le esatte cause del decesso. "Papà – sottolinea la figlia Arianna – lavorava come operaio alla ceramica Novabell di Roteglia. Aveva dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. Aveva giocato pure in alcune società calcistiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stroncato da un malore in casa a soli 58 anni. Domani l’ultimo saluto ad Andrea Venturelli

