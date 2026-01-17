Calciatore e insegnante Rimini sotto choc dice addio ad Arlo | stroncato da un malore a soli 37 anni

Il mondo del calcio e dell’insegnamento piange la perdita di Giacomo Arlotti, conosciuto come

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Giacomo Arlotti, stroncato da un improvviso malore a soli 37 anni. Giacomo aveva militato nelle squadre della Polisportiva Stella e alla Bellariva Virtus. Era impegnato come insegnante alle scuole medie “Marvelli” di Rimini. A darne notizia è proprio la Bellariva Virtus, con un messaggio attraverso i propri profili social. “Ci sono notizie che ti arrivano all'improvviso e ti devastano il cuore. E’ morto Giacomo Arlotti, il nostro Arlo. E' stato con noi 4 anni, dalla Terza categoria fino alla conquista della Prima (indossando anche la fascia di capitano). 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Giovane papà stroncato da un malore sotto gli occhi del figlio: Macerata e Sambucheto sotto choc

Leggi anche: Mercoledì i funerali di Elia Bailot, stroncato da un malore a 37 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calcio, il Misano tessera il giovane difensore Diego Madonna, scuola Rimini - Riminese, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Rimini Calcio ... chiamamicitta.it