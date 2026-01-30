Stretta sull’uso dei social per i minori di 15 anni | la proposta della Lega
La Lega ha presentato in Parlamento una proposta di legge che vieta ai minori di 15 anni di usare i social network. La proposta arriva in un momento di crescente preoccupazione per l’impatto dei social sui giovani. Se la legge dovesse passare, i genitori e le piattaforme dovranno adattarsi a nuove regole per proteggere i minorenni.
Depositata alla Camera una nuova proposta di legge. La Lega ha presentato alla Camera dei deputati una proposta di legge che punta a vietare l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. Superata questa soglia di età, l'utilizzo delle piattaforme digitali sarebbe comunque consentito solo con il consenso verificabile dei genitori. I contenuti del testo legislativo. Il disegno di legge, composto da cinque articoli e firmato in prima battuta dalla deputata Giorgia Latini, parte dall'idea che un uso intenso dei social in età evolutiva possa avere conseguenze negative sul benessere psicofisico.
