Stretta sull’uso dei social per i minori di 15 anni | la proposta della Lega

La Lega ha presentato in Parlamento una proposta di legge che vieta ai minori di 15 anni di usare i social network. La proposta arriva in un momento di crescente preoccupazione per l’impatto dei social sui giovani. Se la legge dovesse passare, i genitori e le piattaforme dovranno adattarsi a nuove regole per proteggere i minorenni.

Depositata alla Camera una nuova proposta di legge. La Lega ha presentato alla Camera dei deputati una proposta di legge che punta a vietare l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. Superata questa soglia di età, l'utilizzo delle piattaforme digitali sarebbe comunque consentito solo con il consenso verificabile dei genitori. I contenuti del testo legislativo. Il disegno di legge, composto da cinque articoli e firmato in prima battuta dalla deputata Giorgia Latini, parte dall'idea che un uso intenso dei social in età evolutiva possa avere conseguenze negative sul benessere psicofisico.

La Lega ha presentato una proposta di legge che blocca l’accesso ai social network per chi ha meno di 15 anni.

La Francia ha approvato una legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni, ponendo un limite all’età per l’accesso a queste piattaforme.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

