Frecciarossa deragliato all’alba Le difese chiedono tre assoluzioni
Nuova udienza, ieri a Lodi, del processo per il deragliamento del Frecciarossa 9595 avvenuto il 6 febbraio 2020 all’altezza di Livraga e costato la vita ai due macchinisti, Giuseppe Cicciù di 51 anni e Mario Dicuonzo di 59, e che provocò 31 feriti. Una seduta interamente dedicata alle difese: tutti e tre i legali intervenuti hanno infatti chiesto l’assoluzione dei rispettivi assistiti. Il primo a prendere la parola è stato il difensore di Andrea Morganti, ingegnere Alstom e Project Industrial Manager dello stabilimento di Firenze. Per lui la procura aveva chiesto una pena di due anni e quattro mesi, ritenendo che il gruppo tecnico da lui coordinato avrebbe dovuto prevedere procedure di verifica più approfondite rispetto al solo controllo visivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
