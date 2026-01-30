Strage Crans-Montana 18enne esce dal coma e rivela tutto | Cos’ha fatto Jessica Moretti

L’ultima notte del 2023 si conclude con un dramma a Crans-Montana. Un giovane di 18 anni, ferito gravemente, ha aperto gli occhi dopo settimane di coma. Ora racconta cosa ha visto e soprattutto cosa ha fatto Jessica Moretti, coinvolta nella vicenda. Le sue parole gettano nuova luce su quei momenti di paura e confusione, mentre si cerca di capire come si sia arrivati a questa tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.

La tragica vicenda della strage di Capodanno a Crans-Montana continua a scuotere l'opinione pubblica internazionale, arricchendosi di nuovi e drammatici dettagli che emergono dalle testimonianze dei sopravvissuti. Recentemente, l'attenzione si è spostata sulle dichiarazioni di Roze, una ragazza svizzera di soli diciotto anni che è riuscita a sopravvivere al terribile incendio scoppiato all'interno del locale Costellation. La giovane, che è rimasta in coma farmacologico per diverse settimane a causa delle gravissime ferite riportate, ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare la sua versione dei fatti, puntando il dito contro la gestione dell'emergenza e, in particolare, contro il comportamento di Jessica Moretti, una delle figure centrali in questa drammatica storia.

