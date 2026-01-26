Crans-Montana Jessica Moretti rivela | Perché ho cancellato tutto dopo la strage

In questo articolo si approfondisce la vicenda di Jessica Moretti a Crans-Montana, con particolare attenzione alle sue dichiarazioni riguardo agli eventi successivi alla strage. Verranno analizzati i fatti e le testimonianze per offrire un quadro chiaro e obiettivo di quanto accaduto.

"E' vero che e' scappata con la cassa quando e' scoppiato l'incendio al Constellation?". "Assolutamente no". Nell'interrogatorio del 21 gennaio, Jessica Maric ha smentito la notizia trapelata su alcuni media della sua fuga con l'incasso della serata mentre nel locale morivano 40 persone. "Come si e' sentita quando ha letto la notizia due settimane fa?". È la domanda dei pm nei verbali riportati dall'Agi contenuti negli ultimi documenti depositati alle parti. "All'inizio, ho pensato che fosse solo un'altra fake news. Pensavo che nessuno ci avrebbe creduto. Ma quando ho visto la portata di questa calunnia, sono rimasta profondamente ferita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 116, continua a suscitare interrogativi.

Crans-Montana, nuove accuse per Jacques e Jessica Moretti: «La notte della strage hanno cancellato video e foto dai social del Le Constellation»

Crans-Montana torna al centro dell’attenzione per le recenti accuse ai danni di Jacques e Jessica Moretti, coinvolti nell’indagine sulla tragedia avvenuta al locale Le Constellation.

