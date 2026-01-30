Crans-Montana 18enne esce dal coma e accusa Jessica Moretti | Non ha aiutato nessuno piangeva e basta

Un’italiana di 18 anni si sveglia dal coma e subito punta il dito contro Jessica Moretti. La ragazza svizzera, anche lei di 18 anni, uscita dal coma una settimana fa, racconta di aver visto Jessica fuori dal Costellation e di averla sentita dire che non aveva aiutato nessuno, più che piangere. La dinamica dell’incidente e le accuse tra le due giovani sono ancora al centro delle discussioni.

Roze, 18enne svizzera uscita dal coma una settimana fa, ha parlato di Jessica Moretti, che ha detto di aver visto fuori dal Costellation: "Non ha aiutato nessuno. Le persone erano in condizioni terribili, urlavano. Avrebbe potuto aiutarle". Invece "è rimasta lì, a piangere, a guardare il suo bar bruciare".🔗 Leggi su Fanpage.it

Una giovane di 18 anni, sopravvissuta all’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, rompe il silenzio e accusa Jessica Moretti.

A una settimana dal tragico incendio a Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, in cui sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite, le autorità continuano le indagini.

