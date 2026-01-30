Stop a Falsissimo | Mediaset usa lo strike YouTube e blocca Corona per copyright

Mediaset ha deciso di bloccare quattro video di Falsissimo su YouTube, applicando uno strike per violazione del copyright. La decisione ha portato alla rimozione delle puntate dedicate a Signorini, Scotti e Berlusconi. La rete ha scelto di agire immediatamente, oscurando i contenuti sospettati di aver utilizzato materiale protetto senza autorizzazione.

Il Tribunale di Milano ha disposto il blocco dei contenuti di Fabrizio Corona riguardanti Alfonso Signorini.

Fabrizio Corona ha rimosso i contenuti diffamatori su Signorini, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Milano.

