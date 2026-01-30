Stop a Falsissimo | Mediaset usa lo strike YouTube e blocca Corona per copyright
Mediaset ha deciso di bloccare quattro video di Falsissimo su YouTube, applicando uno strike per violazione del copyright. La decisione ha portato alla rimozione delle puntate dedicate a Signorini, Scotti e Berlusconi. La rete ha scelto di agire immediatamente, oscurando i contenuti sospettati di aver utilizzato materiale protetto senza autorizzazione.
Stop a “Falsissimo”: il Tribunale di Milano blocca Fabrizio Corona sui contenuti contro Alfonso Signorini
Il Tribunale di Milano ha disposto il blocco dei contenuti di Fabrizio Corona riguardanti Alfonso Signorini.
Stop a Falsissimo su Signorini, Corona rilancia: ‘Ora vi racconto il sistema Mediaset’
Fabrizio Corona ha rimosso i contenuti diffamatori su Signorini, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Milano.
Argomenti discussi: Corona e la puntata di Falsissimo senza Signorini sul sistema Mediaset: da Scotti e De Filippi ai Berlusconi; Mediaset contro Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna; La guerra di Corona, il giudice blocca Falsissimo su Signorini e lui passa al piano B: il bersaglio ora è Mediaset; Ore 21, Falsissimo sul sistema Mediaset: Corona promette nuovi scandali.
Stop a Falsissimo: Mediaset usa lo strike YouTube e blocca Corona per copyrightLe puntate di Falsissimo che riguardavano Alfonso Signorini, Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi sono state rimosse dalla piattaforma. YouTube ha accolto la segnalazione di Mediaset e ha oscurato i ... fanpage.it
Corona, Mediaset ottiene la rimozione della puntata di Falsissimo dai socialLa puntata con Fabrizio Corona è stata cancellata da Google e Meta per violazione del copyright. Anche Alfonso Signorini aveva avanzato analoghe ... affaritaliani.it
"Stop" Gerry Scotti, dopo Falsissimo arriva la decisione facebook
Stop a Falsissimo, Fabrizio Corona: "Giudice ha scelto di stare dalla parte del potere, vergognatevi, io non mi fermo" - VIDEO x.com
