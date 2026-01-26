Stop a Falsissimo | il Tribunale di Milano blocca Fabrizio Corona sui contenuti contro Alfonso Signorini

Il Tribunale di Milano ha disposto il blocco dei contenuti di Fabrizio Corona riguardanti Alfonso Signorini. La decisione mira a tutelare la reputazione e i diritti delle persone coinvolte, evidenziando l’importanza di rispettare la privacy e le normative in materia di diffamazione. Questa misura rappresenta un chiaro passo verso la regolamentazione delle dichiarazioni pubbliche online, sottolineando la responsabilità di chi diffonde informazioni.

Cosa ha deciso il Tribunale di Milano contro Fabrizio Corona?. Il Tribunale civile di Milano ha imposto un brusco stop a Fabrizio Corona. Con un provvedimento cautelare d’urgenza, il giudice Roberto Pertile ha accolto il ricorso presentato da Alfonso Signorini, disponendo l’inibitoria immediata alla diffusione di contenuti ritenuti diffamatori all’interno del format online Falsissimo. La decisione arriva su istanza degli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, che assistono il direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello. Il giudice ha stabilito che Corona non potrà trasmettere la puntata di Falsissimo prevista per stasera e dovrà inoltre rimuovere integralmente i video già pubblicati contenenti riferimenti a Signorini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

