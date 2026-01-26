Stop a Falsissimo su Signorini Corona rilancia | ‘Ora vi racconto il sistema Mediaset’

Fabrizio Corona ha rimosso i contenuti diffamatori su Signorini, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Milano. Con questa scelta, Corona ha cessato la diffusione degli episodi 19 e 20 di Falsissimo, rispettando le disposizioni legali. La vicenda ha riacceso il dibattito sui rapporti tra media e figure pubbliche, sollevando questioni sulla gestione delle informazioni e il rispetto delle decisioni giudiziarie nel settore dell'informazione.

Corona rimuove Falsissimo: stop agli episodi 19 e 20. Fabrizio Corona annuncia pubblicamente di essersi adeguato al provvedimento cautelare del Tribunale civile di Milano che gli impone la rimozione dei contenuti ritenuti diffamatori nei confronti di Alfonso Signorini. «Da bravo cittadino, obbligato dal mio avvocato Ivano Chiesa, mi adeguo al provvedimento», scrive Corona sui social, comunicando di aver reso non più visibili gli episodi 19 e 20 di Falsissimo, dedicati al direttore di Chi. Le due puntate avevano superato complessivamente le 100mila visualizzazioni. Corona precisa tuttavia che i contenuti verranno archiviati e non cancellati, riservandosi di ripubblicarli qualora il ricorso in appello dovesse avere esito favorevole.

