Steve Bannon e gli agenti dell’Ice | Non li volete? Italia fuck you

Steve Bannon attacca l’Italia, accusandola di aver fatto entrare “terroristi e criminali” e di aver poi rifiutato gli agenti dell’Ice per la sicurezza. Durante un intervento, l’ex consigliere di Trump ha detto chiaramente: «Fuck you», rivolgendosi direttamente al governo italiano. Bannon si dice deluso, e si sfoga dicendo che l’Italia non vuole protezione, anche se lui insiste che la situazione è grave. La polemica è scoppiata nel mezzo di un dibattito acceso sulla questione immigrazione e sicurezza.

«Citami letteralmente su questo: fuck you ». Steve Bannon, già consigliere del presidente Donald Trump e oggi impegnato a presiedere l’universo Maga, dice che l’Italia ha lasciato entrare «terroristi e criminali» e ora non vuole gli agenti dell’Ice per farsi proteggere. «Bene, allora non mandiamo nessuno e ritiriamo pure la squadra americana dalle Olimpiadi », dice Bannon in un’intervista a Repubblica. Nella quale se la prende anche con Giorgia Meloni: «Era fantastica, ora è diventata una globalista». E punta su Trisulti: «Stiamo vincendo i ricorsi in tribunale. Apriremo la nostra Accademia dei Gladiatori, dove milioni di studenti impareranno politica e comunicazione di destra».🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Steve Bannon Italia Cosa faranno davvero in Italia gli agenti dell'Ice per le Olimpiadi Milano-Cortina Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha spiegato che gli agenti dell’Ice non si troveranno mai in strada in Italia come a Minneapolis. Governo contro gli "abusi" dell'Ice, giallo sugli agenti Usa in Italia per le Olimpiadi Il governo italiano sta affrontando il tema delicato degli abusi dell’Ice, con particolare attenzione alle operazioni degli agenti statunitensi in Italia. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Steve Bannon Italia Argomenti discussi: Il piano eversivo di Trump - Appunti; Steve Bannon: l’architetto del Trumpismo e dell’universo MAGA; Il fanatico stratega di Donald Trump; Meme, AI, sms privati: ora Trump irride così i leader europei. Steve Bannon e gli agenti dell’Ice: «Non li volete? Italia, fuck you»Bannon critica anche Trump perché sta esitando a Minneapolis: «Perché la gente intorno a lui parlava di de-escalation, ma Homan non è tipo da farla. Lo ha mandato per ascoltare il sindaco Frey e il go ... open.online Steve Bannon: l’architetto del Trumpismo e dell’universo MAGAQuando il 17 agosto 2016 Donald Trump annunciò che Steve Bannon avrebbe assunto il ruolo di direttore esecutivo della sua campagna presidenziale ormai vacillante, la notizia colpì Washington come un f ... 2duerighe.com Steve Bannon boccia senza appello l'idea che gli Stati Uniti possano di nuovo intervenire militarmente in Iran. «Il problema di Teheran non è un nostro problema. Il problema di Minneapolis è un nostro problema. Dobbiamo affrontare i nostri problemi», ha dett - facebook.com facebook Negli #Usa Steve Bannon continua a insistere per una terza presidenza #Trump nel 2028, nonostante questo sia vietato dalla Costituzione. Dall'ottima intervista di @viviana_mazza oggi sul Corriere. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.