Stellantis va al ministero a raccontare la ripartenza Ma due fabbriche sono in bilico e la gigafactory è scomparsa

Questa mattina Stellantis si è presentata al ministero per parlare della ripresa della produzione in Italia. L’azienda ha confermato che nel 2026 il settore automobilistico dovrebbe tornare a crescere, anche se due fabbriche sono ancora in bilico e la gigafactory non si vede più all’orizzonte. Dopo il peggior anno dal 1954, l’obiettivo di migliorare sembra alla portata, ma la strada è ancora tutta da percorrere.

La rivendicazione è chiara: la produzione in Italia crescerà nel 2026. E non è che ci volesse molto a raggiungere un simile obiettivo dopo il peggior anno dal 1954. Limpido anche il secondo target: “Potremo ridurre il ricorso a strumenti di cassa integrazione o contratti di solidarietà in alcuni dei nostri stabilimenti”. Un traguardo che preannuncia già l’uso senza cambiamenti rispetto ai numeri massicci in corso in altre fabbriche. Stellantis va al ministero delle Imprese e del Made in Italy ad annunciare una ripartenza, davanti ad Adolfo Urso, che non significherà piena occupazione né un rilancio sistemico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nonostante il settore automobilistico italiano continui a registrare livelli di produzione molto bassi, lo stabilimento di Mirafiori di Stellantis registra un'inversione di tendenza, con oltre 30.

Abbiamo ricevuto e pubblicato un comunicato stampa firmato da Massimo Pagliara, Davide Sciurti e Damiano Flores, che evidenzia l'importanza di procedere senza ritardi con gli investimenti necessari per la realizzazione della gigafactory.

