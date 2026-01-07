Bene la gigafactory ma fondamentale immediata attuazione investimenti
Abbiamo ricevuto e pubblicato un comunicato stampa firmato da Massimo Pagliara, Davide Sciurti e Damiano Flores, che evidenzia l'importanza di procedere senza ritardi con gli investimenti necessari per la realizzazione della gigafactory. La tempestiva attuazione di questi interventi è fondamentale per garantire lo sviluppo sostenibile e la competitività del settore, evitando ritardi che potrebbero compromettere gli obiettivi strategici.
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa firmato da Massimo Pagliara (Cisal), Davide Sciurti (FismicConfsal) e Damiano Flores (Ugl).L'avvio delle procedure operative per il nuovo insediamento di Eni Storage Systems rappresenta un passo fondamentale per il futuro industriale di Brindisi. La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Gimenez: lavoro fondamentale per il Milan. Non segna, ma fa bene molto altro. Sottovalutato …
Leggi anche: Euro 2032, Abodi promuove l’Allianz Stadium: «Previsti significativi investimenti per la qualificazione, ma lo stadio della Juve va bene così». Poi parla degli altri impianti
Il 2026 è l’anno decisivo per Stellantis e per la fabbrica di Termoli. Sindacati in attesa dell’amministratore Filosa e nuovo tavolo il 15 gennaio al Ministero tra Regione e vertici aziendali. In gioco nuove produzioni, occupazione e il nodo gigafactory, mentre sullo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.