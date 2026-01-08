Stellantis la produzione va ancora giù ma Mirafiori si prende la rivincita | sfornate 30.000 vetture

Nonostante il settore automobilistico italiano continui a registrare livelli di produzione molto bassi, lo stabilimento di Mirafiori di Stellantis registra un'inversione di tendenza, con oltre 30.000 vetture prodotte. Questa ripresa rappresenta un segnale positivo per la ripresa industriale nel contesto attuale, evidenziando l’importanza di Torino come polo strategico per il gruppo.

Nella tempesta di una produzione automobilistica che, in Italia, resta ai minimi storici Stellantis prova a 'salvarsi' grazie a Torino. L'holding capitanata dal presidente John Elkann, avente sede legale ad Amsterdam (Paesi Bassi) ma identità sotto la Mole, fa i conti con la sua produzione nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

