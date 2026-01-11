Stefano De Martino celebra nozze in diretta | arriva lo speciale di San Valentino di Affari tuoi

Stefano De Martino condurrà uno speciale di Affari tuoi in onda in prima serata, in occasione di San Valentino. Dopo l’appuntamento dell’Epifania dedicato alla Lotteria Italia, il programma tornerà con una puntata speciale che unirà l’intrattenimento del gioco dei pacchi a un momento di grande significato: un matrimonio celebrato in diretta televisiva. Un evento unico che combina emozione e spettacolo, offrendo agli spettatori un’esperienza diversa dal solito.

Affari tuoi si prepara a un ritorno in prima serata del tutto inedito. Dopo il tradizionale appuntamento dell’Epifania dedicato alla Lotteria Italia, il game show condotto da Stefano De Martino tornerà in prime time con uno speciale che unisce il gioco dei pacchi a un momento di grande emozione: un matrimonio celebrato in diretta televisiva. Il sito di Davide Maggio spiega che loo speciale si chiamerà Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte e andrà in onda venerdì 13 febbraio, la sera prima di San Valentino, su Rai 1. L’annuncio è stato dato dallo stesso conduttore durante la puntata di sabato 11 gennaio, suscitando immediatamente grande curiosità tra il pubblico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

