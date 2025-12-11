Il comico ' Scintilla' e la moglie sul palco del Teatro Nuovo

Stasera, giovedì 11 dicembre, al Teatro Nuovo di Ferrara, Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli e sua moglie Federica Camba portano in scena ‘Io Marte, tu Mercole’, uno spettacolo che esplora la loro relazione attraverso momenti di comicità, affetto e intimità, tra pizzicotti e carezze.

Ferrara, 11 dicembre 2025 – Stasera, giovedì 11 dicembre, alle 21 al Teatro Nuovo di Ferrara arriva la comicità di Gianluca 'Scintilla' Fubelli a la moglie Federica Camba, in 'Io Marte, tu Mercole', portando in scena la loro relazione, tra pizzicotti e carezze. Scintilla, a Ferrara c'era già stato? Sì, diciamo in incognito. La prima volta che sono venuto in città ho comprato la mia Mustang. Poi 2 anni fa, a marzo, sono tornato con mia moglie, abbiamo fatto una bella passeggiata al Castello, c'era un mercatino. molto bella e caratteristica. Adesso sarà bello vederla sotto Natale. Mi hanno detto che di tipico ora c'è il panpapato e mi sono chiesto: possibile che ci sia qualcosa di gastronomico che non conosco? Prometto che lo assaggerò.

