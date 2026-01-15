La storia dell’ultima strega sul palco del teatro Mezzadri

Nel cuore di Nave, in provincia di Brescia, si intrecciano storia e leggenda legate all’ultima strega sul palco del teatro Mezzadri. Nel Cinquecento, Benvegnuda Pincinella praticava la stregoneria, un’attività che le costò la vita nel 1518, quando fu giustiziata sul rogo in Piazza della Loggia. Questa vicenda rappresenta un frammento importante della memoria storica locale, che ancora oggi suscita interesse e riflessione.

È storia che a Nave, in provincia di Brescia, nel Cinquecento, una donna, Benvegnuda Pincinella, praticasse l’arte della stregoneria, attività per cui fu giustiziata sul rogo nel 1518 in Piazza della Loggia. L’ultima “strega“ sarà la protagonista di “ La Signora del gioco. C’era e non c’era una donna qual fo brusata “, con cui Giuseppina Turra (foto) dà vita alla memoria di questa donna, rivivendo per noi sul palcoscenico il dramma della sua condanna. Produzione del Centro Teatrale Bresciano, lo spettacolo sarà in scena al Teatro Mina Mezzadri di Brescia dal 16 al 20 gennaio. Ispirato al libro di Luisa Muraro, lo spettacolo intende evocare il mondo interiore di Pincinella, inquisita e processata due volte per stregoneria nei primi anni Venti del Cinquecento, infine condannata al rogo in Piazza della Loggia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

