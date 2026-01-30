Star Wars a un bivio | il film di Dave Filoni diventerà una serie Disney+?

La galassia di Star Wars potrebbe cambiare strada. Dopo le grandi anticipazioni alla Star Wars Celebration Europe 2023, i fan aspettano notizie sui progetti in cantiere. La domanda più insistente riguarda il film di Dave Filoni, che potrebbe diventare una serie su Disney+. Finora, non ci sono conferme ufficiali, ma l’ipotesi si fa strada tra gli appassionati, mentre il destino del progetto sembra ancora tutto da scrivere.

Il destino cinematografico della galassia lontana lontana sembra essere più incerto che mai. Dopo i grandi annunci della Star Wars Celebration Europe 2023, i fan attendono con ansia aggiornamenti sui tre progetti principali: L’alba dello Jedi di James Mangold, il film sulla Nuova Repubblica di Dave Filoni e Il nuovo ordine Jedi con il ritorno di Rey (Daisy Ridley). Tuttavia, a quasi tre anni da quegli annunci, i passi avanti latitano e le ultime indiscrezioni suggeriscono un possibile cambio di rotta drastico per Lucasfilm. Il “MandoVerse” al cinema: Tutto dipende da The Mandalorian & Grogu. Secondo un recente report dell’insider Daniel Richtman, il crossover cinematografico diretto da Dave Filoni non sarebbe ancora una certezza assoluta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

