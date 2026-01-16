Star Wars | Kathleen Kennedy lascia Lucasfilm! Dave Filoni è il nuovo Presidente e CCO!

Kathleen Kennedy ha lasciato il ruolo di Presidente di Lucasfilm, segnando la fine di un’epoca. Al suo posto, Dave Filoni assume la posizione di Presidente e CCO dello studio. Questa transizione rappresenta un nuovo capitolo per Lucasfilm, con un focus rinnovato sulla direzione creativa e sui progetti futuri nel mondo di Star Wars.

Il regno di Kathleen Kennedy in casa Lucasfilm è ufficialmente terminato. La produttrice veterana ha lasciato il ruolo di Presidente dello studio, chiudendo un ciclo iniziato poco prima della storica acquisizione da parte di Disney. Nonostante i report dello scorso anno suggerissero una sua permanenza fino al 2026 per supervisionare i progetti in corso, l'uscita è stata confermata ora, segnando la conclusione definitiva di un periodo che ha visto l'universo di Star Wars esplodere sullo streaming, incassare miliardi al botteghino, ma anche affrontare una delle crisi d'identità più complesse della sua storia.

