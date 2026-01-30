Stadio nuovo e obiettivo Euro 2032 presentate le prime bozze | sarà tutto coperto e costerà oltre 200 milioni

Presentate le prime bozze dei lavori di ammodernamento dello stadio Renzo Barbera. Le aziende hanno mostrato le prime immagini del progetto, che prevede un impianto completamente coperto. I lavori potrebbero partire nel 2027 e concludersi entro metà 2031, giusto in tempo per ospitare le partite di Euro 2032. L’investimento stimato si aggira tra i 210 e i 350 milioni di euro.

Il Palermo Fc ha illustrato quattro proposte progettuali durante una conferenza al Comune, una delle quali sarebbe più avanti delle altre. I lavori potrebbero iniziare nel 2027 Trapelano le prime indicazioni sui lavori di ammodernamento dello stadio Renzo Barbera. Le opere potrebbero iniziare nel 2027 e finire entro la metà del 2031, in tempo per Euro 2032, con un investimento tra i 210 e i 350 milioni di euro. Bozza di cronoprogramma e cifre sono emerse oggi durante una conferenza dei capigruppo in Consiglio comunale. Il presidente Giulio Tantillo ha comunicato che lo scorso 22 gennaio si è tenuta al Comune una conferenza di servizi nel corso della quale il Palermo Fc ha illustrato quattro proposte progettuali per dare un nuovo volto all'impianto di viale del Fante.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Renzo Barbera

Il Comune di Napoli ha presentato il progetto di restyling dello stadio Maradona, con un investimento di 200 milioni di euro.

Il ministro dello sport Abodi ha commentato le possibilità riguardanti il nuovo stadio a Napoli in vista di Euro 2032.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

STADIO PIETRALATA: Progetto CONSEGNATO! Friedkin vincono!

Ultime notizie su Renzo Barbera

Argomenti discussi: Stadio della Roma, Abodi: Progetto molto avanzato. Amministrazione collaborativa e propositiva; Rivoluzione per l’Atletico Impruneta. Stadio, nuovi nomi e Coppa Italia; Nuovi stadi in Italia: mappa completa dei progetti città per città; Nuovo stadio Roma: un colosso da 1,4 miliardi. La Curva Sud sarà un muro da 23mila posti.

Como, nuovo stadio e nuovo sogno: navette automatiche, eliporto e droni, collegamenti via acqua e parcheggi interratiCapita spesso che l’architetto Albino Pozzi contribuisca con genuina positività al dibattito sul futuro dello stadio Sinigaglia a Como: tra acquario del lago, posti interrati, copertura trasparente, e ... comozero.it

Nuovo stadio Sinigaglia, le alternative per i parcheggiUn maxi parcheggio dove ora ci sono i banchi di scuola e un autosilo al Pulesin, a due passi da Villa Olmo. Per il momento, vale la pena precisarlo, sono soltanto ipotesi, ma – almeno nelle intenzioni ... espansionetv.it

Aurelio De Laurentiis sta lavorando alacremente per garantire al Napoli un centro tecnico all'altezza, ma soprattutto uno stadio nuovo e polifunzionale per i prossimi anni. Oggi, insieme al suo vicario, il fido Chiavelli, è stato visto in città per toccare con man - facebook.com facebook