Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 68 punti, proseguendo la tendenza di fine anno. Questa dinamica riflette le attuali condizioni di mercato e le aspettative degli investitori sui titoli italiani. Comprendere i fattori che influenzano lo spread può aiutare a valutare eventuali opportunità di investimento nei titoli di stato italiani in questa fase.

L’inizio della prima settimana intera dell’anno non inverte la traiettoria che lo spread tra Btp e Bund ha intrapreso alla fine dell’anno. Continua infatti il moderato rimbalzo del differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, che si porta a 68 punti, livelli che non si vedevano dall’inizio del mese di dicembre del 2025. Questo avviene nonostante i rendimenti dei titoli tedeschi siano in rialzo. Corrono quindi i Btp italiani, sotto pressione anche a causa delle tensioni internazionali provocate dall’attacco degli Stati Uniti in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente del Paese Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund continua il rialzo a 68 punti, perché investire ora nei titoli italiani

Leggi anche: Spread Btp-Bund in calo a 68 punti, Italia meglio della Francia: conviene investire ora?

Leggi anche: Spread Btp-Bund stabile a 68 punti, buone notizie per chi vuole investire

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le borse europee chiudono positive la prima seduta di contrattazioni dell’anno; Fine dell’anno in positivo per le borse europee, a Milano luce sulle banche; Digital 9 in luce a Londra dopo la vendita di Aqua Comms per 34 milioni di sterline; Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 70 punti.

Spread Btp-Bund continua il rialzo a 68 punti, perché investire ora nei titoli italiani - Continua la traiettoria di rialzo dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi iniziata a fine anno: rendimenti in aumento improvviso ... quifinanza.it