Spread Btp-Bund continua il rialzo a 68 punti perché investire ora nei titoli italiani
Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 68 punti, proseguendo la tendenza di fine anno. Questa dinamica riflette le attuali condizioni di mercato e le aspettative degli investitori sui titoli italiani. Comprendere i fattori che influenzano lo spread può aiutare a valutare eventuali opportunità di investimento nei titoli di stato italiani in questa fase.
L’inizio della prima settimana intera dell’anno non inverte la traiettoria che lo spread tra Btp e Bund ha intrapreso alla fine dell’anno. Continua infatti il moderato rimbalzo del differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, che si porta a 68 punti, livelli che non si vedevano dall’inizio del mese di dicembre del 2025. Questo avviene nonostante i rendimenti dei titoli tedeschi siano in rialzo. Corrono quindi i Btp italiani, sotto pressione anche a causa delle tensioni internazionali provocate dall’attacco degli Stati Uniti in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente del Paese Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
