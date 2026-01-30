Sparatoria a Milano martedì l’autopsia sul 28enne marocchino Abdherraim Mansouri per capire distanza dello sparo del poliziotto

Martedì si svolgerà l’autopsia sul corpo di Abdherraim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso a Milano. Cristina Cattaneo, anatomopatologa di fama internazionale, si occuperà di stabilire quanto fosse distante lo sparo del poliziotto. La famiglia del ragazzo e le forze dell’ordine attendono i risultati per capire meglio cosa sia successo.

È stata affidata all'équipe di Cristina Cattaneo, anatomopatologa forense di fama internazionale, l'autopsia sul corpo di Abdherraim Mansouri. L'esame, incrociato con una consulenza balistica ancora da disporre, sarà decisivo per stabilire con maggiore precisione la distanza dalla quale il poliziotto ha sparato. Sarà eseguita martedì prossimo l'autopsia sul corpo di Abdherraim Mansouri, il 28enne che lunedì scorso è stato ucciso da un poliziotto durante un controllo anti spaccio nel boschetto di Rogoredo, nella periferia sud di Milano.

