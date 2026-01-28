Sparatoria a Milano marocchino 28enne armato ucciso da poliziotto paragonabile all' egiziano morto a Rimini il 31 dicembre 2024

Una sparatoria a Milano si è conclusa con la morte di un marocchino di 28 anni, che era armato di pistola a salve. L’uomo è stato ucciso da un agente di polizia intervenuto sul posto. Si tratta di un episodio simile a quello accaduto a Rimini il 31 dicembre 2024, quando un cittadino egiziano armato di pistola venne ucciso dai Carabinieri. Entrambi i casi sollevano ancora una volta il tema delle operazioni di polizia e delle modalità con cui vengono gestiti interventi con soggetti armati.

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane marocchino è stato colpito da un agente durante un intervento di polizia a San Donato.

In seguito alla sparatoria a Milano, un agente è indagato per omicidio volontario.

