Sparatoria a Milano marocchino 28enne armato ucciso da poliziotto paragonabile all' egiziano morto a Rimini il 31 dicembre 2024
Una sparatoria a Milano si è conclusa con la morte di un marocchino di 28 anni, che era armato di pistola a salve. L’uomo è stato ucciso da un agente di polizia intervenuto sul posto. Si tratta di un episodio simile a quello accaduto a Rimini il 31 dicembre 2024, quando un cittadino egiziano armato di pistola venne ucciso dai Carabinieri. Entrambi i casi sollevano ancora una volta il tema delle operazioni di polizia e delle modalità con cui vengono gestiti interventi con soggetti armati.
Il caso del cittadino marocchino armato di pistola a salve ucciso a Rogoredo da un poliziotto é paragonabile al caso accaduto a Villa Verucchio, in provincia di Rimini, il 31 dicembre 2024, in cui un cittadino egiziano armato di pistola venne ucciso dal comandante dei Carabinieri di quella Stazione?. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sparatoria a Milano, 28enne marocchino ucciso da poliziotto a San Donato, lui: “Mi ha puntato contro pistola”, Salvini: “Sto con agente” – VIDEO
In un episodio avvenuto a Milano, un giovane marocchino è stato colpito da un agente durante un intervento di polizia a San Donato.
Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso 28enne pusher marocchino: "Ho avuto paura e ho mirato alla sagoma"
In seguito alla sparatoria a Milano, un agente è indagato per omicidio volontario.
Chi era Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso durante la sparatoria a RogoredoNoto anche come Zack, il ragazzo marocchino era già noto alle forze dell’ordine per spaccio e altri reati. Da anni veniva arrestato e poi rilasciato e non aveva mai fatto richiesta per il permesso di ... tg24.sky.it
Sparatoria a Milano, morto un 28 enne di origini marocchineÈ successo nel quartiere Rogoredo, dietro il boschetto conosciuto per lo spaccio di droga. L'uomo aveva precedenti per spaccio ... avvenire.it
A Milano uno spacciatore nordafricano è morto in seguito a una sparatoria con agenti in borghese. Il ragazzo si è diretto verso gli agenti estraendo una pistola, poi risultata a salve, ed è stato colpito dai poliziotti. Ma a far discutere oggi è il video del cugino, che facebook
Sparatoria a Milano, il poliziotto: "Per reazione ho mirato alla sagoma" #milano x.com
