In un episodio avvenuto a Milano, un giovane marocchino è stato colpito da un agente durante un intervento di polizia a San Donato. La persona aveva inizialmente puntato contro gli agenti una pistola, successivamente risultata una replica a salve. La vicenda solleva questioni sulla gestione degli interventi e sulla sicurezza nelle aree urbane.

Il marocchino avrebbe estratto una pistola, una Beretta 92, rivelatasi poi una replica a salve puntandola contro gli agenti. A quel punto uno dei poliziotti ha reagito sparando e colpendolo alla testa. Il 28enne ucciso aveva precedenti penali per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sparatoria a Milano, 28enne marocchino ucciso da poliziotto a San Donato, lui: “Mi ha puntato contro pistola”, Salvini: “Sto con agente” – VIDEO

In un episodio a Milano, un 28enne è stato ucciso da un poliziotto in via Impastato.

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso durante un controllo antidroga in via Impastato.

