Sospettato di essere un ladro e ferito con due colpi di pistola | le immagini delle telecamere al vaglio dei carabinieri

Un uomo è stato ferito questa notte durante uno scontro con i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di rubare in più occasioni negli ultimi giorni. Quando i militari sono arrivati sul posto, lui si è trovato costretto a reagire e ha ricevuto due colpi di pistola. Le telecamere di sorveglianza sono in fase di analisi per capire meglio cosa sia successo e chi abbia sparato. La vicenda si sta sviluppando ancora, ma intanto l’uomo si trova in ospedale sotto sorveglianza.

Una possibile ritorsione dietro il ferimento del 48enne Giuseppe Caracciolo. Operato d'urgenza per una pallottola conficcata nella coscia Avrebbe messo a segno diversi furti negli ultimi giorni e qualcuno, forse, avrebbe deciso di vendicarsi. È questa l'ipotesi investigativa alla base del ferimento di un 48enne, Giuseppe Caracciolo, colpito alle gambe da due colpi di pistola nella notte a Mondragone. L'episodio si è verificato intorno alle 2 in via Gorizia, a breve distanza dalla caserma del Reparto Territoriale dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, un uomo a bordo di uno scooter avrebbe incrociato il 48enne mentre camminava lungo la strada.

La città di Napoli si trova di nuovo sotto i riflettori per una serie di furti d'auto che aumentano di giorno in giorno.

