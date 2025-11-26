Terrore vicino alla Casa Bianca | esplosi colpi di pistola feriti due componenti della Guardia nazionale C' è un sospettato

26 nov 2025

Momenti di paura nel centro di Washington, dove diverse persone sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco a poca distanza dalla Casa Bianca. Tra i feriti risultano anche due membri della Guardia Nazionale degli Stati Uniti, presente nella capitale nell’ambito del dispositivo di sicurezza voluto dal presidente Donald Trump. La sparatoria è avvenuta vicino al cuore delle istituzioni americane. 🔗 Leggi su Feedpress.me

