La città di Napoli si trova di nuovo sotto i riflettori per una serie di furti d’auto che aumentano di giorno in giorno. Per fermare questa escalation, alcuni membri della camorra hanno deciso di agire con metodi violenti: un ladro è stato ferito a colpi di pistola. La Polizia ha arrestato un uomo vicino al clan Aprea, accusato di aver causato lesioni e di altri reati legati a questa spirale di illegalità. La situazione rimane tesa e molti cittadini chiedono interventi più efficaci.

Punizione di camorra a colpi di pistola: arrestato uomo vicino al clan Aprea. La Polizia di Stato di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un pregiudicato ritenuto gravemente indiziato dei reati di lesioni personali e porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico, aggravati dal metodo mafioso. Le indagini, coordinate dalla DDA partenopea e condotte dalla Squadra Mobile, hanno consentito di ricostruire un grave episodio avvenuto nel gennaio 2025 nel quartiere Barra. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, troppi furti d’auto, scatta la “punizione” della camorra: ladro ferito a colpi di pistola

Un uomo è finito in ospedale con le gambe ferite dopo essere stato colpito da un colpo di pistola.

Napoli, sgominata banda specializzata furti auto lusso

Fai troppi furti d’auto senza autorizzazione, clan convoca ladro e gli spara alle gambeMisura cautelare per un presunto affiliato al clan Aprea di Barra, Napoli Est: avrebbe sparato ad un ladro d'auto nel gennaio 2025 ... fanpage.it

Furti in casa e truffe, presi i capi e i complici delle 7 bande di NapoliLe indagini dalla Procura di Napoli Nord sono iniziate dopo un raid condotto in una casa a Casoria. Dal giugno del 2023 al mese di ottobre 2024, ... internapoli.it

