Sospende la terapia per diventare madre e sfida il tumore al seno | oggi è guarita e racconta il suo miracolo

Antonella Bonomo ha deciso di sospendere le terapie per tentare di diventare madre. A 33 anni le avevano detto che il tumore al seno avrebbe potuto comprometterle la fertilità, e lei aveva già affrontato due sentenze dure: il cancro e la rinuncia alla maternità. Oggi, contro ogni previsione, è guarita e ha scelto di condividere la sua storia di speranza e rinascita.

La diagnosi a 33 anni: “Due sentenze insieme, il cancro e la rinuncia alla maternità”. A 33 anni Antonella Bonomo riceve una diagnosi che le cambia la vita: un tumore al seno aggressivo, con terapie invasive e un rischio concreto per la fertilità. “È stato come ricevere due sentenze insieme: quella del cancro da combattere e quella della maternità a cui rinunciare”. Dopo un intervento chirurgico riuscito, il primo oncologo le dice parole durissime: non potrà diventare madre. Un colpo che la porta a toccare il fondo. La svolta all’Istituto dei Tumori di Napoli: curare la persona, non solo la malattia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Oltre il tumore al seno, la storia di Antonella Bonomo.

Una donna ha deciso di sospendere la terapia contro il tumore al seno per poter diventare madre.

