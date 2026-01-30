Una donna ha deciso di sospendere la terapia contro il tumore al seno per poter diventare madre. Dopo mesi di incertezza, ora lei e il suo bambino stanno bene. La sua scelta ha richiesto coraggio, ma oggi può sorridere con la sua famiglia e condividere la sua esperienza per aiutare chi si trova in una situazione simile.

Sospende la terapia per diventare madre e sfida il tumore al seno: oggi sta bene, è mamma felice e racconta la sua storia per incoraggiare chi si trovi in circostanze simili. Antonella Bonomo a 33 anni riceve la diagnosi di un tumore al seno aggressivo, che comporterà cure lunghe e invasive, capaci di mettere seriamente a rischio la sua fertilità. «È stato come ricevere due sentenze insieme - ricorda - quella del cancro da combattere e quella della maternità a cui rinunciare». L’intervento e il primo parere oncologico Dopo una settimana si sottopone all’intervento chirurgico, che riesce, ma le parole del primo oncologo sono un colpo durissimo: «Mi disse che dovevo dimenticarmi di diventare madre. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Per diventare madre sospende la terapia anti-tumore, lei e il piccolo ora stanno bene

Approfondimenti su Tumore Al Seno

Antonella, 43 anni, ha deciso di mettere da parte la terapia ormonale dopo aver subito l’asportazione di un tumore al seno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Tumore Al Seno

Argomenti discussi: >ANSA-LA-STORIA/ Sfida il tumore per diventare madre, lei e il piccolo ora stanno bene; La madre di Paolo Mendico: A scuola sapevano tutto, la sospensione è troppo poco. Provo ribrezzo e delusione; Paolo Mendico, la madre sulla sospensione della preside: Vergogna; Non si è suicidato, lo hanno ammazzato. Parla la madre di Paolo Mendico: Tre giorni di sospensione? La sua vita vale così poco?.

Per diventare madre sospende la terapia anti-tumore, lei e il piccolo ora stanno beneSospende la terapia per diventare madre e sfida il tumore al seno : oggi sta bene, è mamma felice e racconta la sua storia per incoraggiare chi si trovi in ... gazzettadelsud.it

>ANSA-LA-STORIA/ Sfida il tumore per diventare madre, lei e il piccolo ora stanno beneSospende la terapia per diventare madre e sfida il tumore al seno: oggi sta bene, è mamma felice e racconta la sua storia per incoraggiare chi si trovi in circostanze simili. (ANSA) ... ansa.it

La scrittrice ha dichiarato che diventare madre bloccò il suo estro creativo. Tutte le idee erano concentrate sulla figlia e sulla sua famiglia x.com

Child penalty, il prezzo invisibile della maternità La maternità continua a incidere sul lavoro femminile con salari più bassi, carriere rallentate e disuguaglianze persistenti: la child penalty spiega perché diventare madre ha ancora un costo economico elevato - facebook.com facebook