Inter-Atalanta e Juventus ai playoff di Champions League 2025 2026 Napoli eliminato | date e possibili avversarie delle tre italiane

L’ultima giornata del girone di Champions League ha deciso le squadre italiane qualificate ai playoff. L’Inter, l’Atalanta e la Juventus sono riuscite a passare, mentre il Napoli viene eliminato. La corsa continua per le tre squadre italiane che si preparano ora alle sfide decisive, mentre il Napoli deve già guardare avanti in campionato.

L’ultima giornata del girone unico di Champions League 20252026 ha decretato gli ultimi verdetti sulle squadre italiane: Inter-Atalanta e Juventus ai playoff, mentre il Napoli saluta la competizione. Scopriamo quali potrebbero essere gli avversari di nerazzurri, bergamaschi e bianconeri agli spareggi, ed eventualmente anche agli ottavi, in vista dello sorteggio previsto per venerdì 30 gennaio 2026 a Nyon. INTER-ATALANTA E JUVENTUS AI PLAYOFF DI CHAMPIONS LEAGUE 20252026 INTER: la vittoria sul campo del Borussia Dortmund vale l’accesso ai playoff come testa di serie. I nerazzurri giocheranno l’andata in trasferta in Norvegia sul campo del Bodo Glimt oppure a Lisbona contro il Benfica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Questa sera si sono definiti i verdetti della fase a gironi di Champions League.

Napoli viene eliminato dalla Champions dopo l’ultima giornata del girone.

