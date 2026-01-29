Inter-Atalanta e Juventus ai playoff di Champions League 2025 2026 Napoli eliminato | date e possibili avversarie delle tre italiane

Da sport.periodicodaily.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima giornata del girone di Champions League ha deciso le squadre italiane qualificate ai playoff. L’Inter, l’Atalanta e la Juventus sono riuscite a passare, mentre il Napoli viene eliminato. La corsa continua per le tre squadre italiane che si preparano ora alle sfide decisive, mentre il Napoli deve già guardare avanti in campionato.

L’ultima giornata del girone unico di Champions League 20252026 ha decretato gli ultimi verdetti sulle squadre italiane: Inter-Atalanta e Juventus ai playoff, mentre il Napoli saluta la competizione. Scopriamo quali potrebbero essere gli avversari di nerazzurri, bergamaschi e bianconeri agli spareggi, ed eventualmente anche agli ottavi, in vista dello sorteggio previsto per venerdì 30 gennaio 2026 a Nyon. INTER-ATALANTA E JUVENTUS AI PLAYOFF DI CHAMPIONS LEAGUE 20252026 INTER: la vittoria sul campo del Borussia Dortmund vale l’accesso ai playoff come testa di serie. I nerazzurri giocheranno l’andata in trasferta in Norvegia sul campo del Bodo Glimt oppure a Lisbona contro il Benfica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

inter atalanta e juventus ai playoff di champions league 2025 2026 napoli eliminato date e possibili avversarie delle tre italiane

© Sport.periodicodaily.com - Inter-Atalanta e Juventus ai playoff di Champions League 2025/2026. Napoli eliminato: date e possibili avversarie delle tre italiane

Approfondimenti su Champions League 2025/2026

Champions League: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Napoli eliminato Ecco i possibili accoppiamenti

Questa sera si sono definiti i verdetti della fase a gironi di Champions League.

Champions League, i risultati: Napoli eliminato mentre vanno ai playoff Juventus, Atalanta e Inter

Napoli viene eliminato dalla Champions dopo l’ultima giornata del girone.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Champions League 2025/2026

Argomenti discussi: Champions, ottavi e play-off: cosa serve ad Atalanta, Inter, Juventus e Napoli; I verdetti finali in Champions: l’Inter può ritrovare Mou, per la Juve incubo Galatasaray; Sacchi: Napoli, Inter, Atalanta e Juve, ecco cosa serve questa sera; Champions League, tutte le combinazioni: cosa serve a Inter, Atalanta, Juve e Napoli.

inter atalanta e juventusChampions League: Inter, Juventus e Atalanta ai playoff. Napoli fuori. Mourinho passa col gol del portiereChampions League, la diretta minuto per minuto dell'ultima giornata con la situazione delle italiane. Inter, Juventus, Napoli e Atalanta vanno a caccia della qualificazione, che ... ilgazzettino.it

inter atalanta e juventusIl Napoli è stato eliminato, mentre Inter, Juventus e Atalanta giocheranno i playoffGli accoppiamenti degli spareggi di Champions League saranno sorteggiati il 30 gennaio dalla UEFA (l’organo che governa il calcio europeo e organizza il torneo). Le partite di andata si giocheranno il ... ilpost.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.