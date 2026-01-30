Sorteggi playoff Champions League streaming e diretta tv | dove vedere il sorteggio di Inter Juventus e Atalanta

Questa mattina si è svolto il sorteggio dei playoff di Champions League per la stagione 2025-2026. Inter, Juventus e Atalanta sono tra le squadre coinvolte e ora scopriranno i loro avversari. La diretta streaming e la trasmissione tv sono già disponibili, così tifosi e appassionati possono seguire tutto passo dopo passo. Le partite si giocheranno tra le prossime settimane e l’attesa cresce.

Sorteggi playoff Champions League 2025 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio di Inter, Juventus e Atalanta. Oggi, 30 gennaio 2026, alle ore 12 a Nyon, si svolge il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Champions League. Tre le italiane che si sono qualificate al playoff, essendo arrivate dal nono al 24esimo posto della fase a girone: si tratta di Inter, Juventus e Atalanta, che dunque oggi alle 12 conosceranno le rispettive avversarie nel match da dentro o fuori dei playoff. Ma dove vedere il sorteggio di Champions League 2025 2026 dei playoff di oggi in diretta tv e streaming? Su che canale? Ecco tutte le informazioni.

