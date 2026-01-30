Sorteggio dei playoff di Champions League | l’Atalanta di nuovo in Germania contro il Borussia Si gioca il 17 e il 25

L’Atalanta torna in Germania per i playoff di Champions League. Il sorteggio ha deciso che i nerazzurri affronteranno il Borussia Dortmund. Le partite si giocano il 17 e il 25 febbraio. La squadra di Gasperini affronta una sfida importante contro una delle big del calcio europeo, con l’obiettivo di passare il turno e qualificarsi alla fase a gironi. La Juve, invece, sfiderà il Galatasaray, mentre l’Inter incontrerà il BodoGlimt.

I PLAYOFF. I nerazzurri affronteranno il Borussia Dortmund: il verdetto del sorteggio di Nyon. La Juve affronterà il Galatasaray e l'Inter il BodoGlimt. Meglio evitare il Dortmund, si diceva alla vigilia. Ma la dea bendata ha deciso diversamente. A Nyon il sorteggio dei playoff di Champions League nella mattinata di venerdì 30 gennaio ha messo l'Atalanta di fronte al Borussia Dortmund, avversario tra i più ostici possibili in questa fase. I nerazzurri giocheranno l'andata in Germania il 17 febbraio alle 21 a Dortmund, con ritorno a Bergamo il 25 alle 18.45. La Juventus affronterà invece i turchi del Galatasaray mentre l'Inter affronterà i norvegesi del Bodo Glimt.

