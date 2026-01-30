Sorteggio Champions Inter-Bodo Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia | quando si giocano

Le squadre italiane sono pronte a scendere in campo per i playoff di Champions League. L’Inter sfiderà il Bodo, la Juventus il Galatasaray e l’Atalanta il Borussia Dortmund. Le partite di andata si giocheranno tra il 21 e il 22 agosto, mentre i ritorni in casa sono previsti tra il 28 e il 29 agosto. Le tre squadre italiane cercano la qualificazione alla fase a gironi, con le gare di ritorno che si terranno nel proprio stadio.

Inter, Juventus e Atalanta affronteranno Bodo, Galatasaray e Borussia Dortmund ai playoff di Champions League, con la gara di ritorno in casa: quando si giocheranno gli spareggi.

