Questa mattina a Nyon sono stati svelati i match dei playoff della Champions League 2026. L’Inter affronterà il Bodø, la Juventus se la vedrà con il Galatasaray e l’Atalanta sfiderà il Borussia. Ora le squadre aspettano solo di scendere in campo per passare alla fase successiva del torneo.

Oggi a Nyon si definisce il tabellone della Champions League 2026, dai playoff fino alla finale. Inter, Juventus e Atalanta conoscono le loro rivali agli spareggi. Ecco i sorteggi in diretta: Playoff 1: Monaco – Psg Playoff 2: Benfica – Real Madrid Playoff 3: Qarabag – Newcastle Playoff 4: Bodø Glimt – Inter Playoff 5: Galatasaray – Juventus Playoff 6: Borussia Dortmund – Atalanta Playoff 7: Club Brugge – Atletico Madrid Playoff 8: Olympiacos – Bayer Leverkusen Le otto già qualificate agli ottavi ( cinque inglesi ) sono Arsenal (a punteggio pieno), Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting e Manchester City. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Diretta sorteggi playoff Champions: l’Inter trova il Bodø, Juventus contro Galatasaray, l’Atalanta pesca il Borussia | Il tabellone

