La società sportiva di Montefiore Conca festeggia i 40 anni di attività

La società sportiva di Montefiore Conca celebra quest’anno 40 anni di attività. Un percorso durato nel tempo, frutto dell’impegno di dirigenti, tecnici e atleti, che hanno contribuito a promuovere lo sport come strumento di crescita e coesione per la comunità locale. Questo anniversario rappresenta un momento di riflessione sulla storia e sui valori condivisi in quattro decenni di attività.

La società sportiva di Montefiore Conca festeggia quest'anno un traguardo storico, simbolo di un percorso costruito nel tempo grazie all'impegno di dirigenti, tecnici ed atleti che hanno creduto nel valore dello sport come elemento di aggregazione e crescita per l'intera comunità: i 40 anni di.

