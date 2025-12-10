Social network vietati ai minori di 16 anni | cosa pensa l' Ordine degli Psicologici pugliesi sulla decisione dell' Australia

L'Australia ha deciso di vietare l'accesso ai social network ai minori di 16 anni, suscitando un acceso dibattito sul rapporto tra adolescenti e piattaforme digitali. L'Ordine degli Psicologi pugliesi si esprime sulla decisione, analizzando le implicazioni e le possibili conseguenze di questa misura innovativa, primo caso al mondo.

Dal 10 dicembre, in Australia, i minori di 16 anni non possono più accedere ai social network. Il primo caso al mondo ha riacceso il dibattito sul rapporto tra adolescenti e piattaforme digitali. Donatella Loiacono, consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, evidenzia che il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

