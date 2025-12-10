Social network vietati ai minori di 16 anni | cosa pensa l' Ordine degli Psicologici pugliesi sulla decisione dell' Australia

Foggiatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Australia ha deciso di vietare l'accesso ai social network ai minori di 16 anni, suscitando un acceso dibattito sul rapporto tra adolescenti e piattaforme digitali. L'Ordine degli Psicologi pugliesi si esprime sulla decisione, analizzando le implicazioni e le possibili conseguenze di questa misura innovativa, primo caso al mondo.

Dal 10 dicembre, in Australia, i minori di 16 anni non possono più accedere ai social network. Il primo caso al mondo ha riacceso il dibattito sul rapporto tra adolescenti e piattaforme digitali. Donatella Loiacono, consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, evidenzia che il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

