Social network vietati ai minori di 16 anni in Australia | come verrà verificata l’età

Allo scoccare della mezzanotte di mercoledì 10 dicembre, quando in Italia erano le 14 di oggi 9 dicembre, in Australia è entrato in vigore il primo blocco al mondo dei social network per i minori di 16 anni. Denominata Online Safety Amendment, la legge è stata approvata dal Parlamento di Canberra nel novembre dello scorso anno e obbliga tutte le piattaforme, da quelle di Meta a Snapchat passando per TikTok e X fino a YouTube e Twitch, ad adottare «ragionevoli misure» per impedire ai giovanissimi la creazione di contenuti e il mantenimento di un account online. Prevista una multa fino a 49,5 milioni di dollari australiani – pari a circa 30 milioni di euro – in caso di inadempienza. 🔗 Leggi su Lettera43.it

