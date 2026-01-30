Sma attiva sistema di protezione stradale per garantire sicurezza alle Olimpiadi invernali

La Sma ha attivato un nuovo sistema di protezione lungo la Statale 51 Alemagna, una strada che collega San Vendemiano a Dobbiaco tra le Dolomiti. L’obiettivo è aumentare la sicurezza in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’azienda ha installato dispositivi e misure di sicurezza per prevenire incidenti e garantire un percorso più sicuro per chi viaggia in quella zona.

L'azienda italiana Sma ha messo in campo un sistema innovativo di protezione stradale lungo la Statale 51 Alemagna, l'arteria che collega San Vendemiano a Dobbiaco attraverso le Dolomiti, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L'intervento, realizzato in collaborazione con i principali attori del settore infrastrutturale come Conte Rino e Figli, Cimoter, SMA Road Safety e VITA International, mira a garantire la sicurezza di chi percorre questa strada tra i paesaggi più suggestivi d'Europa, in un'ottica sia di protezione durante l'evento olimpico che di valorizzazione del territorio a lungo termine.

