L’Ice sarà presente alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, confermando ufficialmente il proprio coinvolgimento. La partecipazione degli agenti speciali statunitensi mira a garantire la sicurezza dell’evento, anche se alcune dichiarazioni hanno suscitato discussioni. Questa presenza rappresenta un elemento importante nel contesto della protezione di un evento internazionale di grande rilievo.

Milano, 27 gennaio 2027 – L’ Ice sarà in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Dopo una serie di annunci confusi e parziali smentite, a mettere nero su bianco la presenza degli agenti speciali statunitensi è una la sessa agenzia. L’annuncio dell’Ice: ci saremo. “Durante le Olimpiadi, l'Ice Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali ”, ha affermato un portavoce dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) all'Afp, confermando dunque che gli agenti federali contribuiranno a sostenere le operazioni di sicurezza degli Stati Uniti in occasione dei Giochi olimpici invernali in Italia, per quanto “tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l'autorità italiana ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’annuncio dell’Ice: “Saremo alle Olimpiadi per garantire la sicurezza Usa”. Sala: “Non sono i benvenuti”

Approfondimenti su Milano Cortina2026

L’annuncio dell’Ice conferma la presenza di agenti speciali statunitensi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La sicurezza delle Olimpiadi rimane un tema di discussione, con il portavoce degli agenti Usa e il sindaco Sala che evidenziano preoccupazioni sulla tutela degli agenti dell’Ice in Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Usa, l’ICE uccide un uomo: nuove proteste a Minneapolis; Fuggì negli Usa dalla Bosnia in guerra, l’Ice di Trump lo rimanda in Croazia; La Casa Bianca pubblica una foto modificata di una delle vittime degli arresti dell'Ice: Applicazione della legge e meme continueranno; Il Settecento di Trump il mercantilista.

L'Ice arriva in Italia, il sindaco Sala: «Non mi sento tutelato da Piantedosi. Questa è una milizia che uccide, non sono i benvenuti a Milano».Il nome dell’Ice è bastato a incendiare il clima olimpico ben prima della torcia. Non si tratta di pattuglie o blitz per le strade, ma della presenza fisica di un’agenzia ... leggo.it

Agenti Ice a Milano-Cortina 2026, fonti ambasciata Usa: Presenza solo di supporto. Sala: Non sono i benvenutiLa dura reazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla possibile presenza di agenti dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia statunitense ... lapresse.it

Questo è avvenuto dopo il 5 dicembre, giorno dell'annuncio della fusione tra le due società mediatiche - facebook.com facebook